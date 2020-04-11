Владельцы смартфонов с операционной системой Android интересуются - почему телефон не видит карту памяти MicroSD? Такое случается нечасто и может быть вызвано разными факторами. Я собрал в этой статье все возможные причины и решения. Материал увесистый и обязательно поможет избавиться от проблем с «невидимой» SD не только на мобильных гаджетах, но и фотоаппаратах, камерах и прочих устройствах, имеющих слот для расширения памяти.

Почему это критично?

В большинстве случаев на телефоне имеется собственный внутренний накопитель, а для увеличения объема «хранилища» используется внешняя «карточка». Представьте, что мы в настройках аппарата указали в качестве основного места сохранения фото, видео, приложений сторонний носитель. Но он внезапно перестает корректно работать, система не видит его, и все данные отправляются в интегрированную память. А когда свободного места становиться недостаточно, зачастую, гаджет начинает «глючить».

Допустим, решили извлечь дефектную карту и заменить её на новую. Но проблема может не исчезнуть. Такого Вы не ожидали, верно? Подобные вещи способны заставить владельцев девайсов изрядно понервничать. Думаю, хватит теории и предположений, пора переходить к конкретным шагам. Их будет много, на все случаи жизни.

Стандартная процедура

Сначала рассмотрим базовые шаги по устранению неисправности, а далее в статье уже детально расскажу и всех возможных причинах, методах исправления.

Если телефон почему-то не видит карту памяти следует:

Выполнить обычную перезагрузку (выключить-включить). Это иногда помогает избавиться от программных сбоев. Не помогло? Переходим к следующему решению;

Отключаем смартфон, снимаем заднюю крышку, снимаем аккумулятор и ждем пару минут. Затем возвращаем всё на свои места и проверяем работоспособность microSD:

Вдруг предыдущий вариант не сработал, пробуем извлекать «карточку», проверяем целостность контактов и ставим обратно, плотно:

Как только проделаете вышеописанные манипуляции и не получите положительного эффекта, переходите к просмотру нижеуказанных способов.

Неправильный формат SD

Если телефон не видит карту памяти – вполне вероятно, что она имеет неверный формат таблицы файлов или же она повреждена.

Возможные причины:

Сбой разметки памяти;

Пользователем было произведено форматирование с некорректными настройками;

MicroSD ранее работала с неизвестной гаджету файловой системой, имеет специфическую разметку, которую не воспринимает Андроид.

Способы устранения:

Большинство современных флеш-накопителей с объемом более 32 Гб размечены в формате exFAT, который «видят» не все телефоны (особенно устаревшие модели). Поэтому, если Ваша внешняя память имеет подобный размер, то стоит предварительно скопировать важные данные на компьютер, вставить карту в смартфон/планшет, перейти в режим Recovery , выбрать действие «Wipe cache partition» для форматирования и создания таблицы файлов типа FAT32. Она воспринимается всеми устройствами без проблем.

Подобные действия лучше доверить профессионалам, если в этом деле Вы новичок. Иначе можно случайно выбрать не тот раздел и потерять все данные на телефоне Самсунг, Леново и т.д.

Но я бы рекомендовал более простой и надежный вариант – использование приложения SD Formatter , которое устанавливается на ноутбук. Понадобиться наличие картридера. Рекомендую посмотреть следующее видео, объясняющее процедуру работы с программой:

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Можно произвести процедуру и встроенными средствами Windows. Я уже рассказывал о них в статье по ссылке . Но сейчас еще раз повторюсь.

Можно соединить телефон с компом посредством кабеля, но я бы советовал для чистоты эксперимента применять кардридер. Подойдет любой. У меня, к примеру, такой вот:

Вставляем в него карту напрямую или через переходник (зависит от наличия тех или иных слотов в считывающем приспособлении):

Когда подсоедините к ПК, зайдите в «Проводник» (Мой компьютер) и там должен отобразиться новый диск. Кликаете по нему правой кнопкой мышки и выбираете команду «Форматировать».

Откроется окно, где указываем файловую систему FAT (exFAT). Другие параметры не меняем, сразу кликаем по кнопке начала процедуры.

Крайне редко помогает иной вариант – выбираем тип ФС – NTFS. Некоторые аппараты могут с ним работать. Стоит попробовать, если ничего другое не помогло.

Некоторые гуру на форумах советуют прибегнуть к низкоуровневому форматированию , но стоит быть аккуратными с этими вещами, поскольку не все карты памяти совместимы со специальным программным обеспечением.

Что делать, если рядом нет компьютера? Можно воспользоваться встроенными инструментами Android. Но не во всех версиях есть подобный функционал. Необходимо зайти в «Настройки» и в разделе «Память» отыскать строку «Форматировать SD» (еще может называться «Очистить SD»):

Не забывайте, что все данные при этом будут напрочь удалены с минимальной вероятностью последующего восстановления. Обратите внимание, что в указанном меню есть еще и кнопка для безопасного извлечения. Это неспроста – необходимо прибегать к такому мероприятию каждый раз, когда хотите вытащить карту microSD. Так Вы не навредите информации, хранимой на носителе, и продлите срок его эксплуатации. Но, увы, многие привыкли использовать «горячее извлечение» прямо в процессе работы. Это не совсем корректно и может стать причиной сбоев.

MicroSD нерабочая, вышла из строя

Вероятная причина:

Это может быть, как механическое повреждение носителя, так и термальное (из-за сильного перегрева), вследствие чего SD карта перестала работать не только на планшете, но и на любом другом приспособлении.

Как исправить:

К сожалению, в таких случаях принято говорить: «Медицина бессильна…». Сделать ничего уже не получиться, кроме как приобрести новый накопитель. Увы, спасти утерянные данные тоже не удастся. Вот почему я всегда рекомендую делать резервные копии важной информации – в «облаке», на жёстком диске компьютера. Как показывает практика, «танцы с бубном» здесь бесполезны. Не тратьте своё время на поиски «спасательного круга». Жизнь сурова…

Если покупали флешку в магазине и на неё еще распространяются гарантийные обязательства производителя, то можно попробовать обменять её на новую. Но для этого нужно предоставить товарный чек, товар не должен иметь визуальных повреждений.

Банальная несовместимость

Почему еще телефон не видит карту памяти microSD? Бывает, что накопитель нового поколения не поддерживается некоторыми моделями смартфонов. Или же его объем превышает допустимые показатели гаджета. К примеру, Samsung J120 «дружит» с внешними носителями информации до 64 Гб, а Вы приобрели флешку на 128 Гб. Вот Вам и причина проблемы. Нужно предварительно уточнять подобные моменты, чтобы потом не попасть впросак.

Компьютер тоже не видит SD-карту

Ситуация: подключили мобильный гаджет к ПК посредством USB шнурка, на экране телефона отобразился выбор режимов соединения, указали «Mass Storage» (Передача данных), но на ноутбуке новое «хранилище» не отобразилось.

Решение простое: достаточно отсоединить девайс и затем снова воткнуть кабель в ноутбук, но теперь нужно выбирать режим «Media Device» (MTP).

Не «контачит»!

Если кто-то «криворукий» (не Вы) пытался вставить карту в слот не той стороной, проявлял излишнюю настойчивость, то разъем мог повредиться – отошли контакты. Или же на самой microSD дорожки окислились/затерлись.

Нужно внимательно осмотреть все описанные выше объекты. Возможно стоит просто вытащить накопитель и вставить его правильно. Вдруг проблема в контактах, их можно заменить, но с этой проблемой лучше обратиться в сервисный центр к специалистам.

Телефон перестал видеть карту памяти: сбой на программном уровне

Диагноз: определенное приложение Андроид не распознает внешнее хранилище, а другие делают это без проблем – запись, воспроизведение происходит должным образом.

Что делать? Вероятнее всего, в настройках утилиты указано другое место сохранения данных (внутренний «диск»). Достаточно открыть параметры и внести необходимые изменения. Подобное поведение нередко помогает устранить дефекты в стандартном софте «Камера» и «Галерея».

Полезные видео

Инструкция: как проверить карту SD на ошибки:

Вопрос-ответ

Далее полезная информация будет представлена в формате ответов на часто задаваемые вопросы читателей разных форумов и тематических ресурсов. Я собрал самые ценные рекомендации. Возможно среди них найдется решение и для Вас.

Приобрела новую карту памяти SD для Самсунг J320, вставила в телефон и через «Проводник» переместила все фото, видео с внутреннего хранилища во внешнее. Хотела, чтобы новые снимки с камеры автоматические сохранялись на microSD. Но этого не произошло – фотки помещаются в память Samsung, как и раньше.

Скорее всего, приложение «Камера» нужно перенастроить, указав в параметрах сохранение снимков и видео на внешний носитель. Если же не сработает, выключите гаджет, извлеките карточку, вставьте её снова и загрузитесь по-новой.

СД карта не определяется только на смартфоне Lenovo A560 – а компьютер видит через кардридер, телефон второй Леново – тоже. Когда ставлю к себе другую флешку – без проблем работает. Подскажите, в чем проблема?

Prestigio перестал видеть SD карту памяти. Как всё случилось: просто играл в Slither.io , тут мне позвонили. Разговаривал минут десять. Когда закончил – в строке уведомлений была надпись – «Безопасное извлечение…». Глянул в настройках, где указываются все доступные накопители. В разделе «Внешний…» отображается две опции (вместо объема): подключить и очистить SD. Сначала нажал на первую, пару секунд отображалась надпись: «Подключение…», затем «Поиск ошибок» и тишина. Перезагружался, извлекал – эффект тот же. И на других смартфонах аналогичная проблема. Помогите, пожалуйста!

На Windows Phone DS 535 недавно перестала определяться microSD. На другие приспособления ставлю – работает (фотоаппарат, планшет). Это дефект телефона получается?

У меня Fly. Вчера чистил память через оптимизатор 360 Total Security и после этого карточку телефон не видит. Ставил новую – та же самая беда. Подозреваю, что программа «убила» важные файлы системы. Может такое быть?

Для всех вышеперечисленных ситуаций порядок действий следующий: сначала определяем, видит ли ПК карту памяти – используем кардридер для этой цели. Если определяет, то важные данные копируем на жесткий диск и приступаем к форматированию. Понадобиться утилита SDFormatter (о ней говорилось выше в статье). Вдруг не поможет, значит носитель поврежден окончательно и требуется замена на новый.

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После восстановления фото с помощью одной из утилит, изображения поместились в папку программы, но в Галерее их не видно.

Проблема здесь не в «карточке». Следует зайти в любой файловый менеджер (или через ПК) и перенести восстановленные снимки с каталога приложения в директорию DCIM. Тогда они должны стать видимыми для устройства.

Нужно было переставить временно карту с телефона на планшет, и после этих манипуляций данные на misroSD исчезли. Смартфон видите ё, но она будто пустая.

Скорее всего, во время перестановки Вы некорректно вставили SD. Попробуйте извлечь и вставить заново, предварительно выключив гаджет.

Только купила микросд Qumo 2 Гб, но мой Самсунг Гэлекси А5 почему-то не идентифицирует её. Пробовала через кабель к ноутбуку, но Виндовс тоже не видит. Может я что-то не так делаю, подскажите?

Сразу же отмечу, что продукция компании Qumo имеет не самые лучшие отзывы. Рекомендуем подсоединить карту напрямую к ПК посредством картридера. Если она и в этом случае не заработает, то стоит вернуть её в магазин пока не прошёл срок обмена согласно законодательству (14 дней). НО, вдруг на компе все отлично, то пробуйте форматировать утилитой SDformatter.

Купил не так давно телефон Galaxy S5, и буквально через месяц он перестал определять внешние накопители (пробовал разные). А у других моя карта SD функционирует без нареканий. Почему Android на Самсунге не видит флешку, можно ли исправить это?

Вполне вероятно, что негативное поведение в данном случае вызвано следующими факторами – на смартфоне отключена отладка по USB (попробуйте включить), накопитель имеет формат файловой таблицы, который непонятен гаджету. Попробуйте выполнить форматирование, выбрав тип exFAT.

Планшет упал на пол, и после этого из Галереи пропали все фото. В файловом менеджере карта видна, есть папки на ней. Но изображения отсутствуют.

При механических повреждениях такое случается. Скорее всего, карта сместилась внутри слота – следует выровнять её. Если не поможет – пробуем вставить её в картридер и подключаем к компьютеру. Вдруг и там фото не увидите, то советую утилиту для ПК – CardRecovery для восстановления данных.

Такая вот неприятность случилась – приобрел новенький Самсунг J7 и хотел выполнить перенос некоторых ценных данных со старого смарта (тоже Самсунг). Вроде бы всё прошло гладко, никаких ошибок не было. Но через неделю заметил, что перенесенные файлы исчезли. Открыл проводник – все папки на месте, но они пустые. А там, где информация осталась – при попытке воспроизведения выдает ошибку. Самое странное, что переставлял карточку в старый гаджет – там всё без проблем открывается и отображается. Кстати, после перезагрузки иногда проблема исчезает, но не всегда. Дефект в телефоне? Что мне делать, посоветуйте.

Я бы порекомендовал сохранить все важные данные на внешнем накопителе (жесткий диск, «облако»). Затем отформатируйте карту microSD в FAT (используйте СД Форматтер – ссылка выше в статье), а на телефоне выполните сброс до заводских настроек. Еще один момент – прежде чем переходить к столь радикальным мерам – попробуйте поудалять ненужный софт и проверить наличие обновлений. Вполне вероятно, что это проблема с прошивкой. Тогда понадобиться войти в меню рекавери для восстановления.

Уже всё перепробовал, перечитал массу форумов. На Вас последняя надежда. У меня китайский (неоригинальный) Гэлекси 5. С недавних пор видит только внутренний накопитель, а микроСД не обнаруживает.

Вопрос не совсем конкретный. Если карточка не идентифицируется в конкретных приложениях, то проблема может быть именно в них. Попробуйте пересмотреть настройки софта, переустановить его. Сам накопитель рекомендую проверить на другом устройстве или подсоединить к ПК. Вполне вероятно, что это не даст положительного результата, тогда стоит взять заведомо рабочий носитель и протестировать работу с ним.

Вообще парадокс. Сначала перестала нормально работать карта памяти. Я перенастроил сохранение из приложений во внутреннюю. Потом вообще полный АТАС – как только отключаю внешний накопитель, и встроенный перестает определяться. Телефон его не видит, будто вообще отсутствует хранилище. Хотя Андроид работает, где-то же его файлы хранятся.

Вероятнее всего, сбилась файловая таблица карты. Не исключаю и возможность вирусного заражения. Обязательно извлеките её из телефона, подсоедините к ПК и проверьте на вирусы, затем отформатируйте в FAT32. Если после проделанных операций ничего хорошего не произойдет, делайте сброс параметров смартфона. При этом все данные удалятся, увы.

На компе карта отлично работает, не жалуюсь. Но как только вставляю в планшет – пишет «Безопасное удаление…».

Подцепил вирус через e-mail. Пробовал удалять – не получилось. Посоветовали войти в Рекавери и сделать восстановление прошивки. Когда перезагрузился и выполнил рекомендации, смарт запустился, но что-то пошло не так – карту памяти телефон вообще не видит. Начал играться с кастомными прошивками – не помогло.

В обеих случаях имеет место нарушение файловой таблицы microSD вследствие сбоя или вирусного воздействия. Даная ситуация исправляется путем форматирования внешнего накопителя. И не стоит «играться» с неофициальным ПО, лучше прошивать исключительно фирменным программным обеспечением.

Приобрел флешку на 4 Gb, предварительно записал с компа на нее музыку и фото, затем вставил в Люмия 530. Пользовался пару дней, потом снова применил кардридер, чтобы скинуть фотки на комп. Но Виндовс сообщила, что устройство не опознано или повреждено. На телефоне видит, компьютер – нет. У других пробовал – проблем нет.

Очевидно, что дефект кроется в ПК. Попробуйте подключать разные флешки к нему – будет ли аналогичная реакция. Протестируйте разные разъемы USB, может какой-то из них поврежден. Иногда сама система блокирует порты. Почитайте здесь по этому поводу.

На Nokia 6 использую микро-флешку Mirex четвертого класса. Еще пару дней назад нормально слушал музыку через проигрыватель, а сегодня пишет, что нет аудиофайлов. Это карта накрылась или как проверить?

Не стоит делать поспешные выводы. Нужно проверить, видят ли внешний накопитель другие приложения, установленные на Андроид. Может это «глюк» плеера. Если же и прочие программы не обнаруживают, следует соединить носитель с компьютером через считывающее устройство (картридер). Если и на ПК не читается, то пробуйте прочие методы, о которых говорилось в данной публикации.

Смартфон не такой уж и старый у меня – Самсунг А3 (модель 2015 года), но карту SD не видит. Уже форматировал, но ни к чему это не привело. На ноутбуке обнаруживается легко. А вот телефон не видит флешку – почему?

Советую открыть «Настройки» Android и в разделе «Память» просмотреть пункт «Карта памяти» - показывается ли там общий и занятый объем? Еще можно установить сторонний менеджер (Проводник) из Google Play, например, ES. В нём тоже просмотрите – виден ли носитель, отображаются ли папки на нём. Если пробовали форматировать, то стоит еще обратиться к Low-Level Format процедуре. Почитайте о ней здесь

Купил на свою голову китайский Дуги Икс5. Полгода работал без нареканий, а тут начались проблемы. Сначала перезагружался, слетали настройки Гугл Плей сервисов. А теперь еще и это – купил microSD на 16 гигов, перенес туда фотки, видео личные из внутреннего накопителя. А потом они пропали. Смартфон вообще не видит карту памяти. Делал восстановление через Рекавери – всё равно. Нужно спасти файлы, помогите!

Если на устройстве не получается произвести нужные манипуляции, стоит подключить его к ПК. А лучше извлечь карточку и соединить её с персональным компьютером напрямую. Затем для спасения файлов рекомендую запустить утилиту CardRecovery. В остальном – следуйте шагам, о которых говориться в других ответах данной статьи.

SD-карта извлекалась для использования в фотоаппарате. Потом вернул назад, но он перестал её принимать. Как исправить ситуацию, когда телефон не видит карту памяти? А еще ноут тоже не определяет её.

Возможно, что камера использует свою таблицу файлов и могла внести изменения в накопитель. Случается подобное крайне редко, но если разметка слетает, то следует запустить на ПК службу «Управление дисками». Нажмите Win + R , затем пропишите команду «diskmgmt.msc». Откроется окно, где Ваш накопитель будет отображаться в виде неразмеченной области (ориентируйтесь по объему, чтобы случайно не выбрать раздел жесткого диска). Теперь кликаем по нужному блоку правой кнопкой мышки и создаем новый том. Спустя пару секунд флешка должна стать видимой и на ПК, и на телефоне.

Всегда всё делаю по инструкциям, никакой самодеятельности. Вот вчера новый фотик купил, соединил по USB кабелю с ноутбуком, но в Моем компьютере» вместо съемного носителя показывается как портативное устройство. Когда открываю, то вижу только 16 Мб встроенной памяти, а карточку SD фотоаппарат видит, а ПК не обнаруживает.

Чтобы не заморачиваться, просто приобретите кардридер под разъем SDHC и туда вставляйте карту. Так ноут точно «подружится» с носителем.

Для увеличения доступного места в планшете приобрел микроSD на 32 Гб. Вставляется она сбоку в корпус гаджета. Заметил, что первый раз, когда ставил, то ка-то туговато шло. Но не заморачивался. Теперь такая беда – периодически пишет «Извлечение…» и карточка становиться недоступна. Только на неё пальцем нажму чуть – и включается снова. Я так понимаю, что слот повредил?

НЕ стоит спешить с выводами. Советую сначала Вашу карту поставить в другой девайс, и в Ваш гаджет тоже заведомо рабочий накопитель. Чтобы сузить «круг подозреваемых». Но, как я понял, у Вас проблема с контактами разъема. Обязательно выключите планшет и попробуйте аккуратно их подогнуть, чтобы вернуть в прежнее положение. Но лучше обратиться к спецам, чтобы вообще не разворотить там всё. Если же другая карточка работает без глюков, то значит берете свою и форматируете, выбрав тип таблицы FAT32 (можно через ПК стандартным способом или через SDFormatter).

MicroSD на 32 Gb новая, в магазине проверял – всё работало. Дома подключил – не видит телефон её. В смартфон жены ставил – тоже нет. На работе пробовали телефонов десять – тоже самое.

Вы предоставили недостаточно информации. Можно было бы ответить, что карта нерабочая и нужно её нести в магазин на возврат/обмен. Но, есть вероятность, что такой объем памяти 32 Гб просто не поддерживается всеми устройствами, на которых Вы тестировали. А в магазине вы проверяли на своем аппарате? Не могу ответить конкретно, поскольку смутно Вы расписали ситуацию. Лучше всего снова обратиться в салон, где приобретали SD-накопитель.

Непонятная проблема – карту видит на смартфоне Тексет 5570, но на неё нельзя скопировать или перенести информацию. То есть, она как бы есть, но пользоваться нельзя.

100% - нужно отформатировать носитель с помощью компьютера и утилиты SDFormatter. Только обязательно в параметрах процедуры указывайте exFAT (или FAT32). У меня такое тоже было, именно подобные манипуляции помогли устранить дефект.

Вечером планшет сам выключился, хотя батарея была заряжена. Я потом включил его и не сразу заметил, что карта SD перестала отображаться. В строке уведомлений пишет «Идет подключение…», но процесс затягивается и результата положительного нет. Как результат, большинство приложений не запускаются – выдает ошибку. А перенести их во внутренний накопитель тоже невозможно. Но хуже всего, что гаджет так сильно тормозит, что перестает реагировать на мои команды. Зависает, приходиться ждать пока сам не разрядиться и не выключиться. Увы, как сделать reset не знаю. Но вот когда носитель microSD вынимаю, то сразу же нагрузка снижается и работает планшет, только без программ нужных. По Вашей инструкции форматировал разными способами, менял карту. Иногда моя отображается, но как только пытаюсь просматривать фото или видео в Галерее, то снова начинаются «тормоза». Сброс делал, Recovery пробовал – ничего. Самое странное, что компьютер отлично видит карту памяти, копирует, читает с неё.

Проблема весьма неординарная, если Вы всё корректно описали. Вероятно, что накопитель в порядке. А вот с планшетом что-то не так. Увы, даже сброс не гарантирует возврата к нормальному состоянию, если имеются аппаратные дефекты. Либо же в слоте неисправность, либо в чипе, который контролирует его. Рекомендую обратиться в сервисный центр, чтобы специалисты смогли провести диагностику.

Исходные данные таковы: есть Леново Vibe с Андроид шестой версии, карта Сони на 32 Гб. На компе отображается двумя разделами, всё исправно. Телефон не видит и выдает сообщение SDCARD 0 Kb. То есть, будто бы она пустая. Мне важно получить доступ к фото, поскольку они очень ценные для меня. К слову, ПК видит накопитель, но не открывает его.

Если хотите восстановить изображения, то существует масса полезных приложений. Смотрите здесь здесь . Постарайтесь до начала сканирования не производить с носителем никаких других манипуляций. Так Вы повысите вероятность успешного восстановления всех снимков и видео.

Покупал вместе Самсунг А3 новой серии и карточку к нему тоже Samsung на 64 Gb. Подключил к ПК и создал в памяти папки с музыкой, фильмами, фотками, документами и еще несколько. Но потом обнаружил, что смартфон некоторые из них не видит напрочь.

Вероятно, что встроенный проводник Самсунг может не воспринимать некоторые папки из-за их названий (на кириллице). Но если установить сторонний менеджер файлов ES через Google Play, то он должен показать весь контент. Но если начнут проявляться новые ошибки, то лучше скопировать важные данные на жесткий диск, а потом флешку отформатировать.

Леново перестал видеть карту памяти. После включения сразу в строке состояния пишет «Доступна одна SDкарта, переключение выполнить невозможно». Ставили в другие смартфоны и планшеты, подключали к компьютеру через кардридер – всё напрасно. А сколько фоток и видео с отдыха, и путешествий там осталось. Помогите, заплачу сколько скажите!

Я денег не беру, хотя за предложение - спасибо! Пока оставим в стороне самый худший сценарий – карта вышла из строя окончательно. Будем надеяться, что просто слетела разметка. В этой статье выше есть совет, касательно запуска службы diskmgmt.msc (Управление дисками). Вот Вам нужно просмотреть – видна ли там флешка, как она отображается (тип файловой таблицы или не размеченная область). Если что – создаем новый том. Карта microSD должна определиться на ПК. Осталось только выполнить восстановление файлов любой подходящей утилитой (также смотрите ссылки в содержании данной публикации).

Решил для защиты информации произвести шифрование данных на SD карте. И теперь файлы видны, но открыть их не могу. Даже через программу, которой криптовал. Тоже самое на компьютере – папки видит, но не воспроизводит ничего. SDFormatter – не вариант, поскольку нужно сохранить информацию. Что желать, подскажите.

chkdsk X: /f/r – где X – это буква накопителя, присвоенная в Проводнике (Мой компьютер). Так вы проверите и устраните ошибки записи и чтения, поврежденные физически сектора. Внимательно просмотрите другие ситуации и ответы, там есть парочка подходящих вариантов. Также советую подключить через кардридер к ноутбуку и запустить командную строку , туда прописать командугде X – это буква накопителя, присвоенная в Проводнике (Мой компьютер). Так вы проверите и устраните ошибки записи и чтения, поврежденные физически сектора.

Когда подключаю флешку Kingston через кардридер к ноуту, то пишет – «Устройство может работать быстрее». А иногда вообще круто – карточка не распознается.

Информации крайне мало, но попытаюсь ответить. Если накопитель формата USB 2.0, а ноутбук старый и в нем порты с поддержкой первой версии ЮСБ, то такая ошибка может быть. Или же стоит обновить драйвера чипсета. Тогда может заработать нормально.

Выводы

Вроде как предоставил немало решений и советов, но вы всегда можете обращаться ко мне в комментарии или на страницу « Вопросов и ответов ».

Я нередко слышал, что люди приобретали товар в магазине техники, а продавцы убеждали – изделия проверяются на складе и нет смысла распаковывать их в момент покупки. Всё рабочее и с гарантией. Особенно это касается флешек, которые плотно запаяны в пластиковом боксе. А потом дома оказывается, что накопитель нерабочий или несовместим с Вашим гаджетом. Обязательно перед оплатой в маркете просмотрите спецификации своего девайса, на сколько «гигов» можно расширить его хранилище. Сейчас в интернет-магазинах полезным инструментом являются отзывы клиентов – обязательно читайте, что пишут люди. Иногда там можно увидеть интересные нюансы, влияющие на выбор того или иного товара.

Как только определили, что купленная карта памяти с дефектом – не тяните, сразу несите обратно для обмена или возврата.

И еще, если не чувствуете уверенности в своих компьютерных познаниях, то лучше не рисковать, а сразу попросить о помощи специалистов. Это могут быть как опытные знакомые, так и работники сервисных центров. Не рекомендую обращаться в мелкие мастерские, где могут обмануть на деньги, выдав банальную неисправность за критическую поломку. А потом еще могут сказать, что причина была в вирусах, навяжут Вам еще и установку антивирусного софта за 1000 рублей. Подобное случается сплошь и рядом.

В большинстве случаев, описанные в публикации шаги помогают понять, почему телефон не видит карту памяти. К сожалению, в одном происшествии из десяти фиксируется поломка носителя без возможности его восстановления. Надеюсь, это не Ваша ситуация.