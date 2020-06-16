Все секреты компьютера для новичка и профессионала
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После установки операционной системы, мы первым делом обновляем драйвера, а затем инсталлируем необходимые для работы приложения. Но найти их в интернете не всегда получается быстро. На многих сайтах Вас будут перекидывать со страницы на страницу, а потом еще попросят отправить СМС или сделать нечто подобное. В итоге, Вы потратите время, не получив желаемого результата.

С другой стороны, огромное разнообразие софта может сбить с толку даже опытного пользователя. Мы предлагаем Вам только лучшие программы для компьютера, которые работают без нареканий, скачиваются без заморочек и просты в использовании.

Его считали убийцей телевизоров, а сейчас никто не покупает: провал 3D

Его считали «убийцей телевизоров», а сейчас устройство с функцией 3D никто не покупает. Крупные...

Уникальный способ установки Windows, о котором вы даже не догадывались

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Евгений
Евгений
Умник.
Ваш телефон долго не сядет после этой легкой настройки: 3 способа экономии заряда
Neo
Neo
пробовали? а я пробовал давно на сата подключенный к тому же компу, ушло 2-3 часа и не вышло ничего. Пробовал несколько раз и разные репаки.)
Уникальный способ установки Windows, о котором вы даже не догадывались
Neo
Neo
Этот метод сомнителен. Пробовал как-то. Слишком долго копируется образ системы (даже распакованный) на жесткий диск подключенный даже по sata! Уходит 2-3 часа. Пробовал несколько раз и были баги, установить не удалось. Поэтому любителям репаков это не стоит делать!
Уникальный способ установки Windows, о котором вы даже не догадывались
Moderator
Moderator
Интернет при неумелом использовании вредит психике. А тик-ток... Приложение как приложение. Китайцы хотят его использовать для продвижения товаров подобно "Инстаграму"
В каком году появился ТикТок и кто придумал приложение, фото создателя
неизвесный
неизвесный
зачем придумали тик ток. Приложение которое вредит психике.
В каком году появился ТикТок и кто придумал приложение, фото создателя
Moderator
Moderator
А даунлоудмастер знают?) На самом деле на торрент-клиентах свет клином не сошелся. Есть масса других качалок.
Как быстро найти программу, тормозящую компьютер, и что если дело не в ней
Unname
Unname
Мало ты людей, значит, видел. Я вот таких знаю, которые даже и слова "торрент" не знают)
Как быстро найти программу, тормозящую компьютер, и что если дело не в ней
Unname
Unname
МТС - ворьё: то деньги со счёта спишут за якобы оказанные услуги, то трафик просто так. Потому и послал в дальний рейс после очередного "законного" списания.
«Билайну» конец? Что происходит с одним из операторов мобильной сети
Moderator
Moderator
Недалекий комментатор, страдающий от того, что его не понимают в реале и вымещающий злобу в инете) Честное слово, без таких мир стал бы серым и скучным
Топ-10 способов ускорить интернет на 20 % за пару минут
артур
артур
на свете небыло не одного человека который не пользовался бы торрентом
Как быстро найти программу, тормозящую компьютер, и что если дело не в ней
Skeptik
Skeptik
Тупой админ, который тупо не исправляет тупые ошибки в статьях. Я бы уж точно написал лучше. Я ж не кретин какой-то
Топ-10 способов ускорить интернет на 20 % за пару минут
Александр
Александр
От души! Через командную строку решилась проблема!
Устранение проблем с поиском Виндовс 10
Дитер Болен жив!!
Дитер Болен жив!!
Ага, особенно в метро, как в прошлое попал: везде 2G у пчелайна.
«Билайну» конец? Что происходит с одним из операторов мобильной сети
Дитер Болен жив!!
Дитер Болен жив!!
Был в Билайне, перешёл в МТС. Доволен как слон. Ни в Билайне, ни в МТС никто не воровал и не ворует.
«Билайну» конец? Что происходит с одним из операторов мобильной сети
Анатолий
Анатолий
Когда дочитал до "преобладающим цветом станет желтый, что не так сильно раздражает глаза" уже стало все понятно, но любопытство пересилило, и дождался ещё более шедеврального "убрать звонок (оставить только вибрацию)". Сделать наоборот теоретически может помочь сэкономить заряд, на практике не заметите изменений. Вибромоторчик потребляет гораздо больше, чем звуковое оповещение
Ваш телефон долго не сядет после этой легкой настройки: 3 способа экономии заряда
Alex
Alex
4итайте внимательнее уважаемый, а не между строк! )) Смысл сей статьи, когда нет возможности установить 4ерез USB, либо компакт-носитель ОС на "родной" машине "подопытного"!))
Уникальный способ установки Windows, о котором вы даже не догадывались
Alex
Alex
Интересный способ установки ОС. ) За 26 лет практики (именно стока занимаюсь компами так или ина4е))), не догадывался и не знал 4то появился такой гаджет и можно так сделать, а 4астенько на "старых" машинах приходилось снимать ХДДшки и на своем рабо4ем "коне" все "готовить" к установке и потом снова коннектить носитель на свое законное место! =) Ну автор коне4но молодец, все грамотно объяснил и доступным языком, без лишних "заумных" слове4ек, а хэйтеры есть всегда, енто понятно! )) Но для нови4ков мб и сложновато будет понять какие-то рабо4ие моменты, но на то они и нубики, все когда-то приходится изу4ать в Первый раз в нашей жизни и все мы так, или ина4е у4имся в жизни, когда надо! ))
Уникальный способ установки Windows, о котором вы даже не догадывались
Moderator
Moderator
Алексей, о каких копеечках речь? Вы так любите считать чужие деньги?)) Так ведь можно и без коментов обойтись. Сэкономить трафик, свои пальчики, износ клавиатуры и мегаватты электроэнергии. Так нет же - хлебом не корми, дай что-то написать эдакое под статьей.
Уникальный способ установки Windows, о котором вы даже не догадывались
Алексей
Алексей
Да, многие знания - многие беды. Куда проще все сделать без длинных заморочек Правда, автору никто за молчание не заплатит, а так, глядишь, кукую-никакую копеечку слямзил. Молодца!
Уникальный способ установки Windows, о котором вы даже не догадывались
Moderator
Moderator
Я смотрю, здесь уже антиадминистративное лобби сформировалось. Нюню))
7 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать при работе с компьютером
Moderator
Moderator
Alex, дела бывают как енти, так и те. К сожалению, разброс мнений усегда неимоверно велик. Всем угодить невозможно. Опытные знают, что можно обойтись без бэкапов, а файлы лучше хранить на внешнем носителе (или другом логическом диске). Новички же раз за разом наступают на грабли, да еще и радуются.
7 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать при работе с компьютером
Unname
Unname
Alex, "Все секреты..." - это портал, статья называется "7 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать при работе с компьютером"))) Но в общем всё точно)
7 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать при работе с компьютером
Alex
Alex
Всем привет "единомышленники"! Соглашусь с ниже приведенными многими высказываниями, много 4уши тут в статье и про рабо4ий стол (всегда храню его файлы на другом локальном диске и инфу при слете/сносе ОС не потеряешь, и место не хламишь на С:\))). Бэкапы важны, если юзаешь комп для работы с разного рода софтом и т.д., чтобы не потерять инфу соотетсенно)). 4истка важна, усегда с пылесосом и кисто4кой 4ищу компы. Обновления ВСЕГДА игнорил, как ОС, так и системных дров и т.д., если нет необходимости, то и не надо! Профилактика системы, дак можно настроить средства самой винды 4уть ли не по таймеру, сама будет сканировать и оптимизировать все енти дела, особенно 10-ка! )) Опять таки, если 4асто файловый поток на компе изменяется большими объёмами только! ) А так, надо было назвать эту статью типа: "Некоторые секреты для НОВИЧКОВ", а не ВСЕ секреты для нубов и профи, я с4итаю! )))
7 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать при работе с компьютером
GodsavEVE
GodsavEVE
Я уже 4 года храню файлы на рабочем столе. Потому что местоположение рабочего стола можно поменять.
7 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать при работе с компьютером
Вячеслав
Вячеслав
Бред...тем более ,"...если USB порт вышел из строя..."а подключать будем как, по воздуху?
Уникальный способ установки Windows, о котором вы даже не догадывались
Zhi Shi
Zhi Shi
Спасибо, этот способ помог.
Устранение проблем с поиском Виндовс 10
Moderator
Moderator
Билл Гейтс - он такой Гейтс. Вредит и не признается
WindowsApps в Windows 10 – что за папка, можно ли удалить
Moderator
Moderator
Все когда-то открывается впервые) А вообще не так-то просто объяснить простыми словами какие-то действия. Потому и в преподаватели идут немногие. А некоторые технари, отличные спецы, не в силах сформулировать, что они такое делают
Уникальный способ установки Windows, о котором вы даже не догадывались
Moderator
Moderator
Примерно так. В статье говорится о том же - не стоит выкручивать то, что кто-то прикрутил на заводе
Зачем у Wi-Fi роутеров выкручивают антенны и пользуются интернетом без них
DR0N
DR0N
Пользуюсь Ashampoo WinOptimizer 12 где включены функции Live Tuner и Game Booster, взятой по промо-акции на одном из порталов
Этот способ ускорения Windows признан лучшим в 2019 году
Владимир
Владимир
Отличный совет. У меня после таких манипуляций систему пришлось 2 раза откатывать в изначальное состояние. 1 раз с сохранением личных файлов - не помогло. Но это ладно. Вот что я действительно не понимаю, почему никто нигде не пишет, что в этих папках могут хранится буквально сотни неучтенных гигабайтов! У меня например в них ВНЕЗАПНО лежали копии игр Sea of Thieves и Forza Horizon 4, которые формально были давно удалены с компьютера как бы. По моим подсчетам, около 200ГБ лежало мертвым грузом на моем компе и никак не делало мою жизнь. Считаю это откровенным вредительством со стороны Майкрософт, на грани с криминалом
WindowsApps в Windows 10 – что за папка, можно ли удалить
Unname
Unname
"Во-первых, извлеките жесткий диск, на который необходимо поставить Windows из ПК, подключите его к контроллеру, а его через USB к другому, включенному компьютеру. ОС должна распознать сторонний жесткий диск. Как только у вас появится доступ к нему, диск нужно разбить на разделы..." И тут мы слышим звук медленно рассыпающих атомов сломанного мозга пользователя-новичка))) И впервые соглашаюсь с "не догадывались" в заголовке: я бы до такого извращения точно не додумался О_о
Уникальный способ установки Windows, о котором вы даже не догадывались
Николай
Николай
Абсолютно бесполезно, что настраиваешь Firefox, что используешь по умолчанию, разницы никакой. Количество рекламы можно немного уменьшить, установив дополнение uBlock Origin.
Как в разных браузерах отключить уведомления с сайтов, которые раздражают
Алексей
Алексей
ДАААА.. НИЖЕ СПУСКАЙТЕСЬ, ТАМ УВИДИТЕ. СПАСИБО!!!!!!!!
Решаем проблему “Invalid signature detected”
Алекс
Алекс
Антенна является нагрузкой выходного каскада усилителя сигнала и выкрутив ее усилитель выходит из строя потому что рассеивает мощность на себя же!
Зачем у Wi-Fi роутеров выкручивают антенны и пользуются интернетом без них
Alex
Alex
Про 2,4 и 5 ГГц.... В моем слу4ае полу4илось совсем наиборот...)) Купил как-то новый роутер от "мощной" и дорогой фирмы "Keenetic City", потому, как устал от "Китайских" и глу4ных модемов от наших дом. провайдеров (забрендированных под них))), всяких "Хуавеев" и т.д.. Дак вот, на "старых" компах (имеется ввиду ноуты ~2013г.в.) мой кинетик работал в режиме 5ГГц и все было отли4но!!! )) Но вот когда пришлось купить новые буки (современные) и мощные, происходило "аномальное" отклю4ение Ви-Фи у них, т.е. не понятные обрывы связи. В последствии я понял и отклю4ил "мощный" режим на 5ГГц и оставил "старый" 2,4ГГц и все стало снова стабильно! Полу4ается компы (ноуты) наибарот 4то-то типа полу4али "перенасыщение" по высокой 4астоте 5ГГц и глу4или из-за этого с подклю4ением к сети Wi-Fi. надо сказать, 4то у меня однокомнатная кв. и на старых компах нужно было 5ГГц, потому, как за стенкой сигнал уже не брал, например на кухне... )) А с новыми ноутами видимо требуется прили4ная отдаленность устройств от ентого "мощного" роутера на 5ГГц! ))
Зачем у Wi-Fi роутеров выкручивают антенны и пользуются интернетом без них
Наталья
Наталья
А я конвертером правозем пользуюсь, мне он больше нравится как выписки XML показывает.
Как открыть XML файл в читаемом виде?
WWW.SMS-YA.RU - ЗАКАЖИ ТУТ!
WWW.SMS-YA.RU - ЗАКАЖИ ТУТ!
спасибо, хороший материал!
Как определить, кто звонит с неизвестного или скрытого номера: 7 способов
Олеся
Олеся
Спасибо большое!
Ваш телефон долго не сядет после этой легкой настройки: 3 способа экономии заряда
Moderator
Moderator
Возможно и так. В статье предложен один из вариантов. На самом деле их явно больше, чем единственный
Как самому создать и редактировать m3u-плейлист для IPTV, как сохранить
Семен
Семен
К чему такие сложности? Проще воспользоваться конвертером плейлистов https://ottfox.com/konverter-playlistov-iptv-online.html он сам создаст структуру плейлиста из ваших потоков.
Как самому создать и редактировать m3u-плейлист для IPTV, как сохранить
Moderator
Moderator
В гугл слишком долго ходить) Люди хотят все и сразу. Хотя, Вы правы, отключается это все довольно просто, нужно только в настройках посмотреть. Ну и уровень иметь немножко повыше обычного пользователя, который кроме тык-пык кнопку включения, музычку скачать и игруху поставить ничего не умеет.
Как быстро найти программу, тормозящую компьютер, и что если дело не в ней
Moderator
Moderator
Статья больше ориентирована на ламеров, а не профи) Селфи-палки - ну раз китайцы их тоннами продают, то наверное, кто-то еще покупает.
Топ-6 вещей, которые можно подключить к телефону через разъем для наушников
Гость
Гость
Думаю, речь об уведомлениях, которые тоннами лезут у некоторых юзеров. Это лечится отключением уведомлений в браузере. За подробностями в гугл.
Как быстро найти программу, тормозящую компьютер, и что если дело не в ней
Мурыч
Мурыч
Во-первых, радио или трансмиттер? Во-вторых, подключать внешний микрофон - полный бред, а если "журналист" действительно является таковым - микрофон подключит не к телефону, а к профессиональному диктофону. И не надо сказок что "телефоны вышли на должный уровень", тогда и внешний микрофон не нужен был бы, особенно проводной В-третьих, испробовал несколько внешних ИК, работали только 2, и то не через 3.5, а через USB. Сам пользуюсь XIAOMI, там встроенный, правда на данные ни один не пробовал, только как пульт Ну и последнее - селфи палка. Атавизм. Ими еще пользуются? Для фото можно использовать фитнес-браслет, правда трубу все равно придется где-то "приткнуть" P.S. Смарт-ключ или декор действительно никому не нужен, но несколько лет назад я таскал в 3,5 стилус, сейчас мне не актуально, ранее на морозе стилус помогал (все зависит от сенсора и стилуса)
Топ-6 вещей, которые можно подключить к телефону через разъем для наушников
Unname
Unname
А что там избавляться? Создал фильтр на удаление писем с наглых адресов - и все дела)
Как быстро найти программу, тормозящую компьютер, и что если дело не в ней
Unname
Unname
А мне кажется, надёжнее директ ставить не с веба, а с локального пакета: https://download.microsoft.com/download/8/4/A/84A35BF1-DAFE-4AE8-82AF-AD2AE20B6B14/directx_Jun2010_redist.exe (95,6 Мб)
Как исправить ошибку отсутствующего файла d3dcompiler_43.dll
Андрей
Андрей
Проблема решилась путем обновления драйвера видеокарты на ноутбуке
Устраняем мигание иконок на рабочем столе Windows 10
Moderator
Moderator
Короче если вам не помогло не повод хейтить и давать советы как писать и что
Как исправить ошибку отсутствующего файла d3dcompiler_43.dll
Moderator
Moderator
На заказ не пишем-с.
Как быстро найти программу, тормозящую компьютер, и что если дело не в ней
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