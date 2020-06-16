После установки операционной системы, мы первым делом обновляем драйвера, а затем инсталлируем необходимые для работы приложения. Но найти их в интернете не всегда получается быстро. На многих сайтах Вас будут перекидывать со страницы на страницу, а потом еще попросят отправить СМС или сделать нечто подобное. В итоге, Вы потратите время, не получив желаемого результата.

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