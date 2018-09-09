DLL Helper – бесплатная программа для поиска и обновления dll-файлов
DLL Helper что это за программа? Стоит ли её скачать для Windows 7 / 10? Ответы на указанные вопросы Вы найдете в данном обзоре, посвященному бесплатному приложению от сайта dll.ru.
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Кому это нужно?
У нас на сайте есть множество инструкций, помогающих устранить ошибки отсутствующих или поврежденных динамических библиотек. А это говорит о следующем - проблемы есть и их нужно решать.
Чаще всего "жертвами" ошибок становятся геймеры, запускающие "пиратские" игры. Но и в других приложениях нередко отображаются неприятные уведомления о недостающем dll-компоненте.
Я всегда советую качать нужные элементы только с проверенных ресурсов. К сожалению, сеть заполонили "клоны" - страницы с похожим доменным именем, дизайном, которые завлекают людей, предлагают загрузить на компьютер необходимый файл. В итоге юзер не получает желаемого решения, да еще и вирус подхватывает.
Если не хотите рисковать, тратить время на поиск в интернете, то советую воспользоваться сайтом dll.ru, или же установить на ПК простую, бесплатную утилиту:
DLL Helper - что это за программа?
Далее расскажу и покажу, как пользоваться софтом для устранения многих проблем при запуске приложений/игр.
- Качаем, инсталлируем - здесь всё просто, не будем вдаваться в подробности;
- Запускаем ПО и видим простой интерфейс на русском языке:
- В строке прописываем название модуля, который хотим найти, к примеру - xlive.dll
- После быстрой процедуры сканирования отобразиться перечень результатов, кликаем по одному из них:
- На следующем этапе видим кнопку установки и выбор режимов - "простой" или "продвинутый". Если не хотите заморачиваться и добавить в систему Виндовс 7 / 8 / 10 недостающий компонент как можно быстрее, то оставляем всё как есть:
- Но давайте активируем переключатель и посмотрим, что предлагает нам программа DLL Helper:
Здесь можем видеть все доступные версии. Зачем это нужно, разве недостаточно самой новой? Дело в том, что некоторые игры не хотят запускаться при наличии актуального файла. Приходиться использовать предыдущую редакцию. Об этом обычно пишут на форумах.
- Если нажать на "Установить", то начнется скачивание библиотеки. Продолжительность процедуры зависит от размера компонента:
- По окончанию процесса можно открыть папку, в которую был скопирован file. Это одно из преимуществ приложения - работает на автомате, регистрирует модуль в системе, не нужно делать это всё руками:
Вот так всё просто! Другие вкладки утилиты будут рассмотрены в ролике, посмотреть который можно далее.
Все это хорошо, я тоже в свое время лечил нехватающие dll файлы, но в последнее время все время требуют платную активацию, а раньше такого не было.
Прога не бесплатная, поправьте инфу
уже не бесплатно. спасибо
О чем и речь. У меня была бесплатная версия, но как я ее снова установил, с меня потребовали обновление, в противном случае, при невыполнении приказа - к стенке.
Порограмма закрывалась.
Вот, где написано у Вас "Но давайте активируем переключатель" напишите: :"Но давайте найдем ключ активации программы, поставим его, а потом уже все остальное".
не всё так просто с этими файлами.