DLL Helper что это за программа? Стоит ли её скачать для Windows 7 / 10? Ответы на указанные вопросы Вы найдете в данном обзоре, посвященному бесплатному приложению от сайта dll.ru.

Кому это нужно?

У нас на сайте есть множество инструкций, помогающих устранить ошибки отсутствующих или поврежденных динамических библиотек. А это говорит о следующем - проблемы есть и их нужно решать.

Чаще всего "жертвами" ошибок становятся геймеры, запускающие "пиратские" игры. Но и в других приложениях нередко отображаются неприятные уведомления о недостающем dll-компоненте.

Я всегда советую качать нужные элементы только с проверенных ресурсов. К сожалению, сеть заполонили "клоны" - страницы с похожим доменным именем, дизайном, которые завлекают людей, предлагают загрузить на компьютер необходимый файл. В итоге юзер не получает желаемого решения, да еще и вирус подхватывает.

Если не хотите рисковать, тратить время на поиск в интернете, то советую воспользоваться сайтом dll.ru, или же установить на ПК простую, бесплатную утилиту:

DLL-Помощник

DLL Helper - что это за программа?

Далее расскажу и покажу, как пользоваться софтом для устранения многих проблем при запуске приложений/игр.

Качаем, инсталлируем - здесь всё просто, не будем вдаваться в подробности;

Запускаем ПО и видим простой интерфейс на русском языке:

В строке прописываем название модуля, который хотим найти, к примеру - xlive.dll

После быстрой процедуры сканирования отобразиться перечень результатов, кликаем по одному из них:

На следующем этапе видим кнопку установки и выбор режимов - "простой" или "продвинутый". Если не хотите заморачиваться и добавить в систему Виндовс 7 / 8 / 10 недостающий компонент как можно быстрее, то оставляем всё как есть:

Но давайте активируем переключатель и посмотрим, что предлагает нам программа DLL Helper:

Здесь можем видеть все доступные версии. Зачем это нужно, разве недостаточно самой новой? Дело в том, что некоторые игры не хотят запускаться при наличии актуального файла. Приходиться использовать предыдущую редакцию. Об этом обычно пишут на форумах.

Если нажать на "Установить", то начнется скачивание библиотеки. Продолжительность процедуры зависит от размера компонента:

По окончанию процесса можно открыть папку, в которую был скопирован file. Это одно из преимуществ приложения - работает на автомате, регистрирует модуль в системе, не нужно делать это всё руками:

Вот так всё просто! Другие вкладки утилиты будут рассмотрены в ролике, посмотреть который можно далее.

Видео