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Приложение WiFi Map для Android обеспечит бесплатный интернет почти в любом городе мира

Приложение WiFi Map для Android обеспечит бесплатный интернет почти в любом городе мира

Порой пользоваться мобильным интернетом нет возможности (закончился лимит трафика, нет денег на счету), но Вам нужно получить доступ к сети. Как это сделать бесплатно? Конечно же, посредством WiFi подключения. Но ведь большинство точек защищено паролем, тратить время на поиски "халявы" - не вариант. Тогда установите на свой смартфон это приложение!

Как раздавать Вайфай с телефона

WiFi Map

Недавно мы рассказывали, что не стоит загружать на телефон утилиты для взлома паролей от чужого "вай-фая", поскольку подобный софт представляет угрозу для Вашего гаджета.

WiFi Map не относится к данной категории программного обеспечения. Группа разработчиков-энтузиастов создала приложение, чтобы облегчить поиск бесплатного wi-fi в любой стране мира. Сейчас в базу внесено более 100 миллионов точек - и не только по крупным городам, но и небольшим населенным пунктам.

После установки нужно включить геолокацию для определения текущего местоположения. Затем загружается карта с указанием ближайшей "интернет-халявы".

Карта точек доступа Wifi

Выбрав один из элементов, можно просмотреть страницу с детально информацией - название точки, пароль к ней.

пароль от wifi

Если видите кнопку "Разблокировать" - не стоит пугаться. Просто создатели программы хотят показать Вам немножко рекламы перед, а затем отобразиться код.

Да, показ объявлений в Wifi Map - это существенный минус. Но если приобрести премиум версию за 20 долларов в год, то сможете убрать назойливую рекламу, да еще и возможность оффлайн просмотра разблокируете. Но и без этого можно спокойно пользоваться софтом.

Кстати, доступна кнопка фильтрации по скорости и актуальности, а рядом располагается значок, отвечающий за обновление баз данных.

фильм по скорости и актуальности для wifi доступа

Это своего рода социальная сеть, где люди делятся свободным доступом, выкладывают пароли от своих беспроводных подключений. А иногда и от чужих. Например, были у кого в гостях, попросили код, а затем добавили его в WiFi Map. Поэтому, не весь контент проверен на 100%, ведь люди могут поменять ифно для подключения, а в утилите это не отразится.

Тем не менее, на карте указано много публичных мест - кафе, пиццерий, салонов, супермаркетов, ТРЦ, где можно бесплатно подключаться к сети.

А еще удобная фишка - реально поделиться в Facebook и прочих соцсетях. Так Вы поможете другим сэкономить время на поиски, поможете в затруднительной ситуации.

С точки зрения функционала - WiFi Map является отличным инструментом для путешественников и любителей халявы. Но придется смириться с обилием рекламы. Но ничего страшного в этом нет, ведь нам же нужно только найти ближайшую "вай-фай кормушку" и узнать код. За это время максимум 2-3 баннера увидите в окне приложения.

Развитие мозга по максимому
88092
Информационный портал IT Техник
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Комментарии к статье: 18
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Граватар Евлампий Суходрищев
Евлампий Суходрищев

Нет сети и нет Wi-Fi - и хрен чем оно поможет.

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Граватар фредди фазбер
фредди фазбер

ой,спасибки)))))))))))))))))))))

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Граватар Евгений Верещака
Евгений Верещака

пожалуйста. сам рад, что установил, столько точек халявных увидел у себя на районе )

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Граватар Влад
Влад

Вулица Пугачова, Нова Пошта - люблю Украину!

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Граватар Сергей
Сергей

Я эти 20$ могу положить на сим карту и пользоваться интернетом где захочу, а не в определенных местах сменяя Wi-Fi точку

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Граватар Евгений Верещака
Евгений Верещака

ну никто не заставляет покупать. хотя реклама реально напрегает. а за 20 долларов в Европе не сильно разгуляешся. там дорогой интернет мобильный

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Граватар Матвей Помидоров
Матвей Помидоров

Я лучше взломщик скачаю чем эту хуйню

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Граватар irл
irл

приложение платное
автор брехло

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Граватар Евгений Верещака
Евгений Верещака

читать умеете? в статье указано, что реклама убирается за деньги и доступ офлайн. а чисто для поиска точек и просмотра информации достаточно бесплатной версии

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Граватар Ash
Ash

Ага, вы к своей точке дома подключить, а он спалит пароль в прогу если установлен.

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Граватар Евгений Верещака
Евгений Верещака

нет. программа не добавляет пароли и точки без вашего разрешения

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Граватар Прохожий
Прохожий

Автор не занимайся словоблудием. Если нет в наличии бесплатных точек вайфая то твое дерьмо а не программа не обеспечит бесплатный доступ. Иди лучше помоги маме на кухне идиот.

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Граватар Евгений Верещака
Евгений Верещака

попрошу маму мою не трогать. программа не ломает пароли, а показывает, какие точки есть вокруг открытые или с указанием пароля. если Вы сидите в глубокой деревне, где нет вай-фая совсем, то мы не виноваты. в городах точек уйма

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Граватар Александр
Александр

Евгений -молодец что не опускаешься до их злобных "базаров",это никчемные козлы,им лишь бы все обосрать.Так дальше держать)))) Слон идет-шавки тявкают.

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Граватар РЭМ
РЭМ

Вован прав!!! Прога тухлая и тем более за бабки.... Я с гуглплея такую поставил только бесплатно,
Она указывает оч большую площадь территории, 3-4 кв кило это полный тухлые...!•••

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Граватар Игорь
Игорь

Отличная прога, трафик закончился, интернета нет, прога для поиска Wifi-халявы должна загрузить карту...... Вот это бестолковая хрень напичканная рекламой....

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Граватар Алекс
Алекс

Реклама! Три дня бесплатно, а потом ..., лучше на инет их истрачу

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Граватар Игорь
Игорь

Ребята, ну не старайтесь казаться глупее, чем Вы есть - сходите на 4PDA и скачайте ломаную, без рекламы прогу...

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Вольдемар
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