Порой пользоваться мобильным интернетом нет возможности (закончился лимит трафика, нет денег на счету), но Вам нужно получить доступ к сети. Как это сделать бесплатно? Конечно же, посредством WiFi подключения. Но ведь большинство точек защищено паролем, тратить время на поиски "халявы" - не вариант. Тогда установите на свой смартфон это приложение!

WiFi Map

Недавно мы рассказывали, что не стоит загружать на телефон утилиты для взлома паролей от чужого "вай-фая", поскольку подобный софт представляет угрозу для Вашего гаджета.

WiFi Map не относится к данной категории программного обеспечения. Группа разработчиков-энтузиастов создала приложение, чтобы облегчить поиск бесплатного wi-fi в любой стране мира. Сейчас в базу внесено более 100 миллионов точек - и не только по крупным городам, но и небольшим населенным пунктам.

После установки нужно включить геолокацию для определения текущего местоположения. Затем загружается карта с указанием ближайшей "интернет-халявы".

Выбрав один из элементов, можно просмотреть страницу с детально информацией - название точки, пароль к ней.

Если видите кнопку "Разблокировать" - не стоит пугаться. Просто создатели программы хотят показать Вам немножко рекламы перед, а затем отобразиться код.

Да, показ объявлений в Wifi Map - это существенный минус. Но если приобрести премиум версию за 20 долларов в год, то сможете убрать назойливую рекламу, да еще и возможность оффлайн просмотра разблокируете. Но и без этого можно спокойно пользоваться софтом.

Кстати, доступна кнопка фильтрации по скорости и актуальности, а рядом располагается значок, отвечающий за обновление баз данных.

Это своего рода социальная сеть, где люди делятся свободным доступом, выкладывают пароли от своих беспроводных подключений. А иногда и от чужих. Например, были у кого в гостях, попросили код, а затем добавили его в WiFi Map. Поэтому, не весь контент проверен на 100%, ведь люди могут поменять ифно для подключения, а в утилите это не отразится.

Тем не менее, на карте указано много публичных мест - кафе, пиццерий, салонов, супермаркетов, ТРЦ, где можно бесплатно подключаться к сети.

А еще удобная фишка - реально поделиться в Facebook и прочих соцсетях. Так Вы поможете другим сэкономить время на поиски, поможете в затруднительной ситуации.

С точки зрения функционала - WiFi Map является отличным инструментом для путешественников и любителей халявы. Но придется смириться с обилием рекламы. Но ничего страшного в этом нет, ведь нам же нужно только найти ближайшую "вай-фай кормушку" и узнать код. За это время максимум 2-3 баннера увидите в окне приложения.