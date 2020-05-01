Приложение WiFi Map для Android обеспечит бесплатный интернет почти в любом городе мира
Порой пользоваться мобильным интернетом нет возможности (закончился лимит трафика, нет денег на счету), но Вам нужно получить доступ к сети. Как это сделать бесплатно? Конечно же, посредством WiFi подключения. Но ведь большинство точек защищено паролем, тратить время на поиски "халявы" - не вариант. Тогда установите на свой смартфон это приложение!
WiFi Map
Недавно мы рассказывали, что не стоит загружать на телефон утилиты для взлома паролей от чужого "вай-фая", поскольку подобный софт представляет угрозу для Вашего гаджета.
WiFi Map не относится к данной категории программного обеспечения. Группа разработчиков-энтузиастов создала приложение, чтобы облегчить поиск бесплатного wi-fi в любой стране мира. Сейчас в базу внесено более 100 миллионов точек - и не только по крупным городам, но и небольшим населенным пунктам.
После установки нужно включить геолокацию для определения текущего местоположения. Затем загружается карта с указанием ближайшей "интернет-халявы".
Выбрав один из элементов, можно просмотреть страницу с детально информацией - название точки, пароль к ней.
Да, показ объявлений в Wifi Map - это существенный минус. Но если приобрести премиум версию за 20 долларов в год, то сможете убрать назойливую рекламу, да еще и возможность оффлайн просмотра разблокируете. Но и без этого можно спокойно пользоваться софтом.
Кстати, доступна кнопка фильтрации по скорости и актуальности, а рядом располагается значок, отвечающий за обновление баз данных.
Это своего рода социальная сеть, где люди делятся свободным доступом, выкладывают пароли от своих беспроводных подключений. А иногда и от чужих. Например, были у кого в гостях, попросили код, а затем добавили его в WiFi Map. Поэтому, не весь контент проверен на 100%, ведь люди могут поменять ифно для подключения, а в утилите это не отразится.
Тем не менее, на карте указано много публичных мест - кафе, пиццерий, салонов, супермаркетов, ТРЦ, где можно бесплатно подключаться к сети.
А еще удобная фишка - реально поделиться в Facebook и прочих соцсетях. Так Вы поможете другим сэкономить время на поиски, поможете в затруднительной ситуации.
С точки зрения функционала - WiFi Map является отличным инструментом для путешественников и любителей халявы. Но придется смириться с обилием рекламы. Но ничего страшного в этом нет, ведь нам же нужно только найти ближайшую "вай-фай кормушку" и узнать код. За это время максимум 2-3 баннера увидите в окне приложения.
Полезный контент:
Нет сети и нет Wi-Fi - и хрен чем оно поможет.
ой,спасибки)))))))))))))))))))))
пожалуйста. сам рад, что установил, столько точек халявных увидел у себя на районе )
Вулица Пугачова, Нова Пошта - люблю Украину!
Я эти 20$ могу положить на сим карту и пользоваться интернетом где захочу, а не в определенных местах сменяя Wi-Fi точку
ну никто не заставляет покупать. хотя реклама реально напрегает. а за 20 долларов в Европе не сильно разгуляешся. там дорогой интернет мобильный
Я лучше взломщик скачаю чем эту хуйню
приложение платное
автор брехло
читать умеете? в статье указано, что реклама убирается за деньги и доступ офлайн. а чисто для поиска точек и просмотра информации достаточно бесплатной версии
Ага, вы к своей точке дома подключить, а он спалит пароль в прогу если установлен.
нет. программа не добавляет пароли и точки без вашего разрешения
Автор не занимайся словоблудием. Если нет в наличии бесплатных точек вайфая то твое дерьмо а не программа не обеспечит бесплатный доступ. Иди лучше помоги маме на кухне идиот.
попрошу маму мою не трогать. программа не ломает пароли, а показывает, какие точки есть вокруг открытые или с указанием пароля. если Вы сидите в глубокой деревне, где нет вай-фая совсем, то мы не виноваты. в городах точек уйма
Евгений -молодец что не опускаешься до их злобных "базаров",это никчемные козлы,им лишь бы все обосрать.Так дальше держать)))) Слон идет-шавки тявкают.
Вован прав!!! Прога тухлая и тем более за бабки.... Я с гуглплея такую поставил только бесплатно,
Она указывает оч большую площадь территории, 3-4 кв кило это полный тухлые...!•••
Отличная прога, трафик закончился, интернета нет, прога для поиска Wifi-халявы должна загрузить карту...... Вот это бестолковая хрень напичканная рекламой....
Реклама! Три дня бесплатно, а потом ..., лучше на инет их истрачу
Ребята, ну не старайтесь казаться глупее, чем Вы есть - сходите на 4PDA и скачайте ломаную, без рекламы прогу...