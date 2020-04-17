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Google Фото – что за программа на телефоне, нужна ли она?

Google Фото – что за программа на телефоне, нужна ли она?

Если любите покопаться в настройках своего смартфона, то вполне вероятно, что Вам на глаза попадалось приложение Google Фото на Андроид - что это за программа, нужна ли она, как удалить при необходимости? Попробуем разобраться в данной публикации, а в конце будет детальное видео.

Гугл Фото

Не просто галерея!

Многие считают, что Гугл Фото является утилитой для просмотра медийного контента – снимков и записей, сделанных на камеру мобильного гаджета. На самом деле, возможности софта куда-более обширные.

  • Выбранные в настройках папки будут автоматически синхронизироваться с «облачным» хранилищем сразу после подключения к сети интернет. То есть, можете указать перечень каталогов, содержимое которых отправлять на защищенный удаленный сервер. Таким образом сможете сэкономить место в памяти телефона, удалив некоторые фото/видео, а при необходимости их всегда можно скачать с «облака»;
  • Если сжимать сгружаемый контент, то можно хранить файлы без каких-либо ограничений. Качество при этом не сильно ухудшается. Но можно в параметрах отправки указать и оригинальный формат, чтобы объекты синхронизировались без сжатия. В таком случае присутствует лимит, равный Вашему количеству гигабайт, доступному на Google диске (по умолчанию – 5 Гб, но можно расширить);
  • Контент сортируется по дате, есть поиск и автоматическая группировка по альбомам. Также реально создавать свои папки;
  • Поддерживается масса визуальных инструментов – редактор с фильтрами и надписями, создание слайд-шоу, коллажей, анимации, видео из нескольких снимков и т.д.;
  • Вы можете делиться любыми элементами с другими пользователями сети интернет, открывать общий доступ для библиотек;
  • Периодически Гугл создает подборки из Ваших старых снимков, чтобы порадовать, напомнить о пережитых моментах.

Вот и разобрались вкратце - Google Фото что это за программа на Андроид. Но это всё теория. Давайте перейдем к практике.

Обзор Гугл фото

Как пользоваться?

Сначала нужно скачать приложение на телефон, если оно еще не установлено по умолчанию. Также есть версия для компьютера. Вот ссылка на официальный сайт.

Детальная работа на ПК показана в видеоинструкции (смотрите в конце статьи).

Помимо мобильной версии можно просматривать контент еще и в браузере, перейдя на страницу photos.google.com.

Но мы сконцентрируемся на утилите для смартфонов Android.

  • Запускаем, вводим данные учетной записи Гугл, если не сделали этого ранее, и сразу же видим тот контент (фото+видео), который автоматически синхронизировался с хранилищем при подключении к интернету:

Главный экран гугл фото

  • Можем открыть конкретный снимок для редактирования – доступно наложение фильтров, обрезка, нанесение надписей, ручная настройка яркости, контрастности и т.д. В правом верхнем углу доступна кнопка вызова меню, внутри которого несколько полезных опций – активация просмотра в режиме слайд-шоу, печать, скачивание в память телефона:

Наложение фильтров и прочие инструменты Гугл фото

  • На вкладке «Альбомы» отображаются как автоматически созданные библиотеки (группировка по месту съемки, изображенным объектам), так и пользовательские каталоги. Изначально их нет, но можно создавать:

Пользовательские альбомы с фото и видео

  • Раздел «Ассистент» содержит визуальные инструменты для формирования видеороликов, коллажей, анимационных подборок. Поэкспериментируйте, это очень интересно!

Ассистент гугл фото

  • «Общие» - реально создавать библиотеки с совместным доступом, чтобы не только Вы, но и другие пользователи могли видеть новый контент по мере обновления:

Общая библиотека в Гугл Photo

  • Чтобы перейти к меню общих настроек, нажимаем по кнопке в левом верхнему углу. Параметров не так и много. Уверен, сможете разобраться самостоятельно, ведь Гугл предоставляет подробные подсказки по каждой опции:

меню параметров Гугл Фото

Как удалить приложение Google Фото на Андроиде

Оно сильно мешает, занимает много места? Скорее всего – нет! Но некоторые пользователи любят порядок и не хотят видеть на экране значки программ, которые им не нужны. В зависимости от версии Android, способы могут отличаться.

  • Когда утилита предустановлена, то избавиться от неё не так просто. Необходимо получить root-права, воспользоваться специальным ПО для удаления системного софта. Другой вариант – просто скрыть ярлык, нажав на него и выбрав соответствующее действие в верхней части дисплея;
  • Если программа установлена Вами лично из Плей Маркета, то используем стандартный метод деинсталляции. Сложностей быть не должно.

Видео

Теперь вы знаете больше о приложении Google Фото на Андроид.

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Информационный портал IT Техник
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Комментарии к статье: 5
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Граватар РВС
РВС

Потом Гугл напомнит Вам о ваших фотках где нибудь в Инете 😉 Зачем Рутировать для удаления ??? Всё что вам не нужно можно просто в настройках >>Приложения >>(Само приложение)>>стереть кешь>>стереть данные приложения>>ОСТАНОВИТЬ>>ОТКЛЮЧИТЬ !!! Всё по цепочке и от него останется размер которым можно пренебречь.

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Граватар Sanka
Sanka

Не всегда. Но иногда выручает adb shell pm uninstall -k --user 0 package_name...

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Граватар Андрей
Андрей

Удалять его не надо, очень хорошая функция,вкладка. Фотоаппараты разные, материал на флешке где то возможно и не сохранен, а на Гугл фото все есть. В любой момент можно показать друзьям или знакомым где и когда ты был. Мне нравится, удалять не буду.

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Граватар Сергей
Сергей

И точно также в один момент можно все потерять без возможности восстановления.я потерял свой телефон.купил новый.но вот беда,аккаунт Гугл я настраивал много лет назад,с годами менялись гаджеты,менялись почтовые ящики,менялись номера телефонов...и вот когда мне понадобилось войти в аккаунт Гугл я невспомнил ни почту,ни номер телефона с каким регистрировался в гугл.и в одночасье потерял все фото в Гугл фото,все контакты ватс АПП.и много чего ещё.только потому что нужно было завести новый аккаунт гугл.вот так.очень обидно.там была моя жизнь и не виртуальная .ведь где-то когда-то встречаешься с людьми расстаешся.но продолжаеш общение в ватс апп.других приложениях и сайтах.и почти все намертво привязано к аккаунту гугл.почему нельзя аккаунт не сделать один навсегда ,как например ,номер ИНН или СНИЛС.и менят его только по личной просьбе?спасибо за внимание.

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Граватар прохожий
прохожий

все фото в открытом доступе находятся.по фоткам можно легко вычислить хозяина фоток

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Прямой эфир

прохожий
прохожий
все фото в открытом доступе находятся.по фоткам можно легко вычислить хозяина фоток
Google Фото – что за программа на телефоне, нужна ли она?
Искандер
Искандер
Абсолютно бесполезная статья. Ни о чем. Автор займись лучше каким нибудь полезным делом, цветочки например выращивай, а не лезь туда в чем не разбираешься.
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Nagval
Nagval
да там и хвастать то особо нечем))
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Sarbona69
Sarbona69
Возможно включена архивация .
Удаляем ненужные программы Windows, замедляющие компьютер
Sarbona69
Sarbona69
Зайди на оф.сайт сони , найди раздел с загрузками . вбиваешь модель своего ноута и скачиваешь оригинальные дрова .
Удаляем ненужные программы Windows, замедляющие компьютер
Марашка
Марашка
дрова с сайта не помогли, драйвера с диска мат платы спасли ситуацию
Не работает Wifi – тогда мы идем к вам
Валерий
Валерий
Не стало гугл+ утратила потребность эта программа лично для меня.
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Степан
Степан
Вот еще парочка способов http://youtu.be/kPRUuvjfVNo Может кому-нибудь пригодится. Вдруг поможет.
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Татьяна
Татьяна
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Вот знаете, я читал эту статью и, не буду скрывать, на лице у меня было сразу 2 эмоции - улыбка, ну невозможно это на серьезных щах читать, и какое то удивление от ощущения дежавю. Я представлял что мне это консультант рассказывает в МВидео или Эльдорадо))))) "они максимально оптимизированы под каждый игровой процесс" тоже довольно сильное заявление, видимо в ASUS сидят такие великие люди, что они и дрова сами пишут под видяхи, и разработкой собственной версии Windows занимаются с собственноручно написанным API специально под ROG "Ранее были популярны видеокарты «Джифорс». Но теперь многие предпочитают ее «разогнанную» версию – ROG" а я и не знал что Nvidia теперь вместо Geforce GTX и Geforce RTX выпускает Nvidia ROG "Поэтому ROG на фоне других видеокарт – это как «яблоко» на айфоне" ну в принципе логично, ведь в ROG по сравнению даже с Dual от той же ASUS никаких различий по цепям питания и охлаждению. Ну да, ну да, пошли низкие температуры и разгонный потенциал нахер "Такие комплектующие элементы для компьютера нужны только в том случае, когда техника используется геймером и целенаправленно для игр" а, то есть если я не играю в тяжелые игры а только в сапера и косынку и еще смотрю кино, то мне можно брать самую дешевую версию RTX 2080Ti от Palit, а если всегда играю в мощные игры, то нужно брать GTX 1060 ROG, потому что это ROG и он оптимизирован под игры "Существует еще пара компаний...не реализуются на российском рынке" без комментариев "Видеокарту Asus стоит совмещать с материнской платой того же бренда. В дальнейшем это приведет к более продуктивному использованию ПК" ахахахахахахах. Простите. Все, я больше не могу в сарказм. Меня порвало это. Господи. Ахахахах. Це какой-то прэкол? Это пранк? Где камера? Что это за бред душевнобольного? Я и не знал, что оказывается если железо от одного производителя, то фпс прибавляется, а еще +10 к интеллекту, +99 к скорости и +бесконечность ко всему на свете. Снимаю шляпу, такого я еще не видел. Это ж надо было такое еще придумать!
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Stt573
Stt573
Спорно. Все таки лучше сеть /питание выключать. Это же не сервер.
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DieMoon
DieMoon
Рассказываю, про танец с бубнами. делаем все как описано выше. доходим до управления дисками. находим свой диск, нажимаем правой кнопкой и... нет никакого изменить названия. что я сделал: на данном HDD написано память не распределена (черная полоса сверху, в отличии от других где синяя) кликаем правой кнопкой и с"создать простой ТОМ", ну а дальше все просто, выбираем сколько памяти взять с диска (можно азбить на несколько дисков) присваиваем букву и все!!
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Frank
Frank
Спасибо большое за статью и чудесную ссылку! Теперь любимые игры на месте и мне, наверное, легче подружиться с Windows 10.))
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Евгений
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Как-то "разбудил" комп. а он не проснулся, выключил на 30 сек. затем включил а 3д редактор как был так и остался с загруженной сценой.
Вредно ли постоянно выключать компьютер, что влияет на износ и плюсы и минусы
uragan
uragan
ну да, ну да, особенно "полезен" режим гибернации для ssd)))) такое ощущение что статью писала блондинко не имеющая понятия как работает компьютер)) есть лишние пять-семь тысяч рублей для нового ssd? и время или деньги для переноса/переустановки операционной системы? тогда вперёд, можете включать режим гибернации, постоянно проводить дефрагментацию) , индексирование файлов, оставлять файл подкачки, забивать диск или постоянно что то записывать-стирать, и ещё кучу всяких весьма вредных для ssd вещей, я вообще не понимаю, что так очко рвать из за запуска компьютера? современные компы стартуют за секунды, мой например от момента нажатия кнопки до полностью рабочего состояния четыре секунды включая POST, ну ещё три секунды на старт нужных мне в определённый момент программ, итог шесть семь секунд и в перёд, за это время даже чашку кофе не успеешь поставить)) залог успеха это быстрая память ddr4, правильная материнка, шустрый процессор райзен, (ни в коем случает не интел!!!) , быстрый ssd и нормальная и нормально настроенная OS на компе, ВСЁ, и ваш комп будет стартовать быстрее чем вы успеете почесать затылок))
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IMAN
IMAN
Клоун!))) Статья как называется!? "Что делать если НЕ РАБОТАЕТ безопасный режим в Windows 10" )))
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Николай
Николай
Спасибо! Про многие вещи, что есть в статье, я не знал.
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Ключ безопасности — это материальное устройство, которое можно использовать вместо имени пользователя и пароля для входа в систему. Он используется в дополнение к отпечатку пальца или PIN-коду, поэтому даже если кто-либо получит ваш ключ безопасности, он не сможет войти в систему без заданного вами PIN-кода или отпечатка пальца. Ключи безопасности обычно можно приобрести в розничных магазинах, где продаются периферийные устройства для компьютеров.
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Что такое "Ключ безопасности" и как его получить? Спасибо.
Как самому переустановить и настроить Windows без ошибок, инструкция
Владимир
Владимир
если рассматривать работу кода на 80-м процессоре от 80-х годов, то там код выполняется последовательно от адреса к адресу. Но в современных процессорах они заняли свою микро-управляющую нишу обслуживания другого кода вместе с умножением и делением и пр.математикой на аппаратном уровне. Каждый подобный уровень от базовой авторской программы принимает на себя отдельную временную нагрузку текущей задачи, то бишь микро-поток. Далее по ходу выполнения программного кода встречаются запрограммированные задачные ловушки которые принимают эти задачи с текущими данными, которыми управляет тамошний диспетчер и по заверении каждой передаёт её данные куда-то в автомат обработки. Таким образом образуются потоки процессов более высокого уровня. Их может быть любое количество. Но аппаратно реализуется их столько, сколько выдерживает технология микро-чипов в реальном режиме работы в ПК по конечному числу ядер в процессоре того или иного поколения. Как-так, если прав, благодарю за внимание.
Что такое ядра процессора, как их выбрать для разных задач и на что они влияют
Длинный нос
Длинный нос
Так ведь смотря какие задачи. Бывают что работают сутками. Тогда Вы купите самый мощный процессор- какой только есть в продаже. Но например без графики- и он будет намного дешевле. А сыну своему для игр Вы купите наоборот- с мощной графикой- но поскольку там не будет длинных вычислительных задач- то мощность и сложность самого процессора там не нужны- а нужна лишь- минимальная мощность- чтобы он успевал за графикой- ну- чтобы кадры мелькали достаточно быстро, не застревали. Можно подобрать ширпотребный, ничем не выдающийся- и он будет не дорогой- а качество изображения будет великолепное. А вот если Вы захотите в одном процессоре сразу и то и то- то это конечно будет мрнстр- не известно- делают ли такие вообще. А если делают- то он будет стоить очень дорого! Их будут делать мало- потому что редко кому понадобится и решать тяжёлые задачи и играть в какие-то немыслимые детские игры на 1 и том же компе. Для конторы системщик вряд ли закупит процессоры с игровыми возможностями- это будет мешать основной работе! И для людей- и в компьютере тоже. Приятнее работать на чистом компьютере- который хорошо работает с тем что нужно- и никаких лишних усложняющих жизнь прибамбасов там нет.
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БОЦМАН
БОЦМАН
У КОГО ЕСТЬ ВРЕМЯ - НО НЕТ ФЛЭШКИ! ИМХО!
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Гражданин
Гражданин
Для понимания таймингов нужно посмотреть на микросхемы памяти, по их обозначению найти в инете datasheet (спецификацию, технические данные) и там посмотреть что есть что. Многие тайминги имеют привязку к единицам времени, и для них указаны минимальные значения в наносекундах. Но одно дело увидеть эти наносекунды, а другое дело - понять, что например задержка CAS Latency выполняется ОДИН раз перед чтением или записью БЛОКА данных. То есть, при чтении или записи последовательных данных CAS влияет меньше, чем при чтении/записи одиночных данных.
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Сергей
Сергей
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мыкола
мыкола
О,«обожатель» амудо нарисовался.Сразу видно-интел зло,а амудо бох.Классега жанра,и конечно же не покажет ряды этих амудо юзеров,ведь они только в его амудомирке и существуют.
Что в названии процессора означают буквы и почему это важно знать и как выбрать
Vladimir
Vladimir
Автор или лукавит или не представляет реальной ситуации, ляпнув, что процессор амд мало кого интересует. Автор, а ты знаешь о том, что в последнее время, пользователи выбирают именно амд? И ряды этих пользователей уже превосходят «обажателей» интел. И так будет продолжаться до тех пор, пока интел не изменит цены на свою продукцию. Ибо при равной цене процессоры амд в разы шустрее интеловских. По крайней мере в обозримом будущем выбор будет всегда за амд
Что в названии процессора означают буквы и почему это важно знать и как выбрать
Александр
Александр
Есть ещё один большой недостаток (главный) - компьютер должен быть очень мощным - на слабом пк приложение посылает куда подальше ;)
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Александр
Александр
Глубоко признателен авторам СТАТЬИ и, конечно, полезной «заплатки»!
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