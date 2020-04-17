Google Фото – что за программа на телефоне, нужна ли она?
Если любите покопаться в настройках своего смартфона, то вполне вероятно, что Вам на глаза попадалось приложение Google Фото на Андроид - что это за программа, нужна ли она, как удалить при необходимости? Попробуем разобраться в данной публикации, а в конце будет детальное видео.
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Не просто галерея!
Многие считают, что Гугл Фото является утилитой для просмотра медийного контента – снимков и записей, сделанных на камеру мобильного гаджета. На самом деле, возможности софта куда-более обширные.
- Выбранные в настройках папки будут автоматически синхронизироваться с «облачным» хранилищем сразу после подключения к сети интернет. То есть, можете указать перечень каталогов, содержимое которых отправлять на защищенный удаленный сервер. Таким образом сможете сэкономить место в памяти телефона, удалив некоторые фото/видео, а при необходимости их всегда можно скачать с «облака»;
- Если сжимать сгружаемый контент, то можно хранить файлы без каких-либо ограничений. Качество при этом не сильно ухудшается. Но можно в параметрах отправки указать и оригинальный формат, чтобы объекты синхронизировались без сжатия. В таком случае присутствует лимит, равный Вашему количеству гигабайт, доступному на Google диске (по умолчанию – 5 Гб, но можно расширить);
- Контент сортируется по дате, есть поиск и автоматическая группировка по альбомам. Также реально создавать свои папки;
- Поддерживается масса визуальных инструментов – редактор с фильтрами и надписями, создание слайд-шоу, коллажей, анимации, видео из нескольких снимков и т.д.;
- Вы можете делиться любыми элементами с другими пользователями сети интернет, открывать общий доступ для библиотек;
- Периодически Гугл создает подборки из Ваших старых снимков, чтобы порадовать, напомнить о пережитых моментах.
Вот и разобрались вкратце - Google Фото что это за программа на Андроид. Но это всё теория. Давайте перейдем к практике.
Как пользоваться?
Сначала нужно скачать приложение на телефон, если оно еще не установлено по умолчанию. Также есть версия для компьютера. Вот ссылка на официальный сайт.
Помимо мобильной версии можно просматривать контент еще и в браузере, перейдя на страницу photos.google.com.
Но мы сконцентрируемся на утилите для смартфонов Android.
- Запускаем, вводим данные учетной записи Гугл, если не сделали этого ранее, и сразу же видим тот контент (фото+видео), который автоматически синхронизировался с хранилищем при подключении к интернету:
- Можем открыть конкретный снимок для редактирования – доступно наложение фильтров, обрезка, нанесение надписей, ручная настройка яркости, контрастности и т.д. В правом верхнем углу доступна кнопка вызова меню, внутри которого несколько полезных опций – активация просмотра в режиме слайд-шоу, печать, скачивание в память телефона:
- На вкладке «Альбомы» отображаются как автоматически созданные библиотеки (группировка по месту съемки, изображенным объектам), так и пользовательские каталоги. Изначально их нет, но можно создавать:
- Раздел «Ассистент» содержит визуальные инструменты для формирования видеороликов, коллажей, анимационных подборок. Поэкспериментируйте, это очень интересно!
- «Общие» - реально создавать библиотеки с совместным доступом, чтобы не только Вы, но и другие пользователи могли видеть новый контент по мере обновления:
- Чтобы перейти к меню общих настроек, нажимаем по кнопке в левом верхнему углу. Параметров не так и много. Уверен, сможете разобраться самостоятельно, ведь Гугл предоставляет подробные подсказки по каждой опции:
Как удалить приложение Google Фото на Андроиде
Оно сильно мешает, занимает много места? Скорее всего – нет! Но некоторые пользователи любят порядок и не хотят видеть на экране значки программ, которые им не нужны. В зависимости от версии Android, способы могут отличаться.
- Когда утилита предустановлена, то избавиться от неё не так просто. Необходимо получить root-права, воспользоваться специальным ПО для удаления системного софта. Другой вариант – просто скрыть ярлык, нажав на него и выбрав соответствующее действие в верхней части дисплея;
- Если программа установлена Вами лично из Плей Маркета, то используем стандартный метод деинсталляции. Сложностей быть не должно.
Видео
Теперь вы знаете больше о приложении Google Фото на Андроид.
Потом Гугл напомнит Вам о ваших фотках где нибудь в Инете 😉 Зачем Рутировать для удаления ??? Всё что вам не нужно можно просто в настройках >>Приложения >>(Само приложение)>>стереть кешь>>стереть данные приложения>>ОСТАНОВИТЬ>>ОТКЛЮЧИТЬ !!! Всё по цепочке и от него останется размер которым можно пренебречь.
Не всегда. Но иногда выручает adb shell pm uninstall -k --user 0 package_name...
Удалять его не надо, очень хорошая функция,вкладка. Фотоаппараты разные, материал на флешке где то возможно и не сохранен, а на Гугл фото все есть. В любой момент можно показать друзьям или знакомым где и когда ты был. Мне нравится, удалять не буду.
И точно также в один момент можно все потерять без возможности восстановления.я потерял свой телефон.купил новый.но вот беда,аккаунт Гугл я настраивал много лет назад,с годами менялись гаджеты,менялись почтовые ящики,менялись номера телефонов...и вот когда мне понадобилось войти в аккаунт Гугл я невспомнил ни почту,ни номер телефона с каким регистрировался в гугл.и в одночасье потерял все фото в Гугл фото,все контакты ватс АПП.и много чего ещё.только потому что нужно было завести новый аккаунт гугл.вот так.очень обидно.там была моя жизнь и не виртуальная .ведь где-то когда-то встречаешься с людьми расстаешся.но продолжаеш общение в ватс апп.других приложениях и сайтах.и почти все намертво привязано к аккаунту гугл.почему нельзя аккаунт не сделать один навсегда ,как например ,номер ИНН или СНИЛС.и менят его только по личной просьбе?спасибо за внимание.
все фото в открытом доступе находятся.по фоткам можно легко вычислить хозяина фоток