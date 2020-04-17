Если любите покопаться в настройках своего смартфона, то вполне вероятно, что Вам на глаза попадалось приложение Google Фото на Андроид - что это за программа, нужна ли она, как удалить при необходимости? Попробуем разобраться в данной публикации, а в конце будет детальное видео.

Не просто галерея!

Многие считают, что Гугл Фото является утилитой для просмотра медийного контента – снимков и записей, сделанных на камеру мобильного гаджета. На самом деле, возможности софта куда-более обширные.

Выбранные в настройках папки будут автоматически синхронизироваться с «облачным» хранилищем сразу после подключения к сети интернет. То есть, можете указать перечень каталогов, содержимое которых отправлять на защищенный удаленный сервер. Таким образом сможете сэкономить место в памяти телефона, удалив некоторые фото/видео, а при необходимости их всегда можно скачать с «облака»;

Если сжимать сгружаемый контент, то можно хранить файлы без каких-либо ограничений. Качество при этом не сильно ухудшается. Но можно в параметрах отправки указать и оригинальный формат, чтобы объекты синхронизировались без сжатия. В таком случае присутствует лимит, равный Вашему количеству гигабайт, доступному на Google диске (по умолчанию – 5 Гб, но можно расширить);

Контент сортируется по дате, есть поиск и автоматическая группировка по альбомам. Также реально создавать свои папки;

Поддерживается масса визуальных инструментов – редактор с фильтрами и надписями, создание слайд-шоу, коллажей, анимации, видео из нескольких снимков и т.д.;

Вы можете делиться любыми элементами с другими пользователями сети интернет, открывать общий доступ для библиотек;

Периодически Гугл создает подборки из Ваших старых снимков, чтобы порадовать, напомнить о пережитых моментах.

Вот и разобрались вкратце - Google Фото что это за программа на Андроид. Но это всё теория. Давайте перейдем к практике.

Как пользоваться?

Сначала нужно скачать приложение на телефон, если оно еще не установлено по умолчанию. Также есть версия для компьютера. Вот ссылка на официальный сайт.

Детальная работа на ПК показана в видеоинструкции (смотрите в конце статьи).

Помимо мобильной версии можно просматривать контент еще и в браузере, перейдя на страницу photos.google.com.

Но мы сконцентрируемся на утилите для смартфонов Android.

Запускаем, вводим данные учетной записи Гугл, если не сделали этого ранее, и сразу же видим тот контент (фото+видео), который автоматически синхронизировался с хранилищем при подключении к интернету:

Можем открыть конкретный снимок для редактирования – доступно наложение фильтров, обрезка, нанесение надписей, ручная настройка яркости, контрастности и т.д. В правом верхнем углу доступна кнопка вызова меню, внутри которого несколько полезных опций – активация просмотра в режиме слайд-шоу, печать, скачивание в память телефона:

На вкладке «Альбомы» отображаются как автоматически созданные библиотеки (группировка по месту съемки, изображенным объектам), так и пользовательские каталоги. Изначально их нет, но можно создавать:

Раздел «Ассистент» содержит визуальные инструменты для формирования видеороликов, коллажей, анимационных подборок. Поэкспериментируйте, это очень интересно!

«Общие» - реально создавать библиотеки с совместным доступом, чтобы не только Вы, но и другие пользователи могли видеть новый контент по мере обновления:

Чтобы перейти к меню общих настроек, нажимаем по кнопке в левом верхнему углу. Параметров не так и много. Уверен, сможете разобраться самостоятельно, ведь Гугл предоставляет подробные подсказки по каждой опции:

Как удалить приложение Google Фото на Андроиде

Оно сильно мешает, занимает много места? Скорее всего – нет! Но некоторые пользователи любят порядок и не хотят видеть на экране значки программ, которые им не нужны. В зависимости от версии Android, способы могут отличаться.

Когда утилита предустановлена, то избавиться от неё не так просто. Необходимо получить root-права , воспользоваться специальным ПО для удаления системного софта. Другой вариант – просто скрыть ярлык, нажав на него и выбрав соответствующее действие в верхней части дисплея;

, воспользоваться специальным ПО для удаления системного софта. Другой вариант – просто скрыть ярлык, нажав на него и выбрав соответствующее действие в верхней части дисплея; Если программа установлена Вами лично из Плей Маркета, то используем стандартный метод деинсталляции. Сложностей быть не должно.

Видео

Теперь вы знаете больше о приложении Google Фото на Андроид.